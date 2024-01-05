محاكاة تعليمي بـ"سياحة القناة" للاستقبال في الفنادق

أفاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن نماذج المحاكاة تساهم في تطوير القدرات القيادية للطلاب، وتمكنهم من اكتساب مهارات جديدة، ومعرفة المفاهيم الأساسية المتعلقة بالإدارة والتخطيط والتنظيم واتخاذ القرارات الحاسمة؛ وبهذا الشكل- يتم تشكيل شخصيات قيادية قوية ومؤهلة للعمل في المناصب القيادية وتحمل المسؤولية.

ووفقاً لتلك التوجيهات - قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ترافقه الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة بتفقد نموذج محاكاة تعليمي لطلاب كلية السياحة والفنادق عن الاستقبال في الفنادق، الغرض منه تعليم الطلاب كيفية استقبال النزلاء بالفندق والتدريب علي حجز الغرف

وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن الغرض من نموذج المحاكاة هو تخريج طلاب مدربين علي الأساليب الحديثة الموجودة في سوق العمل السياحي والفندقي.

هذا وأوضحت الدكتورة نيفين جلال عميد كلية السياحة والفنادق أن نموذج المحاكاة يستخدم برامج أوبرا للأنظمة المتكاملة بالفنادق، الذي يتناسب مع جميع أحجام وأنواع الفنادق، ويعمل على إتمام خدمات المكتب الأمامي الأساسية.

وأضافت الدكتورة بوسي زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الكلية تسعى جاهدة إلى تقديم خدمات تعليمية ومجتمعية في إطار يتضمن معايير ضمان الجودة .