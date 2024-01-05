النيران تلتهم مسنة داخل شقتها في منطقة المنيل بالقاهرة

شهدت منطقة المنيل في القاهرة حريق سكنية داخل عقار مكون من 5 طوابق، أسفر عن مصرع مسنة، دفع رجال الحماية المدنية سيارت الإطفاء وجرى التعامل مع النيران والسيطرة عليه، ومنع امتداده للعقارات المجاورة ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريق شقة بالمنيل

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا باندلاع النيران في الطابق الأرضي داخل عقار مكون من 5 طوابق، بشارع مختار حجازي بمنطقة منيل الروضة التابعة لمحافظة القاهرة.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض الكردون الأمني حول الحريق لمنع امتداد اللهب إلى العقارات المجاورة.

مصرع مسنة في المنيل

وأسفر الحريق عن مصرع مسنة تدعى :"أم ابراهيم. م" 65 عاما،وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة حول الحريق، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق منفصل نشب حريق هائل داخل مصنع مواد كيميائية فى كرداسة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

اندلاع حريق هائل داخل مصنع مواد كيميائية في كرداسة

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مصنع مواد كيميائية فى نطاق دائرة قسم شرطة كرداسة، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى فى مكان البلاغ.

وقامت قوات الشرطة بفرض طوق أمني فى محيط البلاغ، وتجرى أعمال محاصرة ألسنة اللهب ومكافحة النيران ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.

وتبين بالفحص إصابة شخصين جراء الحريق وقامت سيارات الإسعاف بنقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتمت السيطرة على الحريق وتجرى أعمال التبريد.

استدعاء أسرة شاب أنهي حياته شنقا بالبساتين

كما أستدعت جهات التحقيق بالبساتين ، من المباحث العامة، أسرة شاب أقدم على التخلص من حياته شنقا لمروره بنوبة اكتئاب حاد وذلك في حي البساتين وذلك للاستماع ، لاقوالهم لمعرفة ملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقت بلاغًا مفاده العثور على جثة شاب معلقة في حزام داخل شقة سكنية في دائرة قسم شرطة البساتين.

وقامت سيارة الإسعاف بنقل الجثة إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.