صور.. وفد من الكونجرس الأمريكي يصل العريش

استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الجمعة، وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى، وذلك خلال وصوله إلى مطار العريش الدولي، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، لطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري.

ويضم الوفد كلًا من السيناتور كريستوفر فان هولين والسيناتور جيفري ميركلي، عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، وهيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية في القاهرة، والوفد المرافق لهما.

واستعرض المحافظ الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها لاستقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية الخاصة بالشعب الفلسطيني في غزة، خلال وصولها إلى مدينة العريش، وايصالها الي قطاع غزة.

واستمع الوفد الي شرح من المحافظ حول كيفية استقبال المساعدات الخاصة بقطاع غزة خلال وصولها الي المحافظة، مؤكدًا أنها تصل عن طريق الجو عبر مطار العريش الدولي أو عن طريق البحر عبر ميناء العريش البحري، أو عن الطريق البري، موضحًا للوفد الإجراءات التي تتم حتى تصل تلك المساعدات إلى قطاع غزة.

ويقوم الوفد خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء بزيارة إلى مخازن الهلال الأحمر المصري بالعريش لتفقد المساعدات المتنوعة وطريقة تخزينها، ومعبر رفح البري لتفقد شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والإيوائية الخاصة بقطاع غزة.

وكان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل، أمس، الوفد الأمريكي، وذلك بحضور السيد سامح شكري، وزير الخارجية، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات، لاسيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة، وخاصة في قطاع غزة.

وحرص الجانب الأمريكي على الاستماع إلى رؤية السيد الرئيس للسياق العام للوضع الحالي، التي تضمنت التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح، مع بدء مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما جدد الجانبان خلال الاجتماع الرفض القاطع لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة عموماً، بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار، على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد أشاد الجانب الأمريكي بالدور التاريخي الذي تقوم به مصر في هذا الخصوص، وبمساعيها الدؤوبة الراهنة كقوة تعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية.