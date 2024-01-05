"اللهم طمأنينة تُعانق القلب".. النشطاء يتداولون الأدعية يوم الجمعة

لعلها ساعة إجابة

تصدر هاشتاج "يوم الجمعة" و"جمعة مباركة"، تريند موقع التواصل الاجتماعي "X"، تويتر سابقًا، مغردين بالدعاء لهم ولأحبائهم المحيطين بهم الذين رحلوا عن دنيانا، ولم يغفل رواد السوشيال ميديا أهل فلسطين والسودان الذين يتعرضون لكارثة إنسانية بسبب الحرب على بلادهم خلال الفترة الحالية.

من بين الأدعية المتداولة اليوم، "اللهم إني أسألك طمأنينة تُعانِق القلب ومَغفرة تُطَهر الروح ودَعوة لا تُرد، اللهم أكرمنا بتقواك، ولا تهنّا بمعصيتك، اللهم أجعلنا من أهل كرامتك، وأعزّنا بالطاعة، وأغننا بالقناعة، وقنا شرور خلقك أجمعين".

وغرد آخر: "اللهم في يوم الجمعة.. لا تفجعنا في أنفسنا ولا في أحبابنا، وأجرنا من موت الغفلة ولا تأخذنا من هذه الدنيا إلا وأنت راضٍ عنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واجبر قلب كل من فقد عزيزًا يا رب العالمين".

ونشر البعض صورًا لأهالي غزة والسودان، داعين الله عز وجل أن ينصرهم على الطغاة، سواء الكيان الصهيوني الإسرائيلي المحتل لأراضي فلسطين، ويرتكب إبادة جماعية لهم، وجرائم حرب في حقهم، أو رجال الدعم السريع في السودان، التي ترتكب أعمال نهب وقتل واغتصاب للسودانيين.

وغرد أحد النشطاء: "دعواتكم لغزة في يوم الجمعة.. اللهم إني أستودعك أهل غزة، اللَّهُم كُن لهم عونًا، اللهم إنا لا نملك لغزة إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين"، وقال آخر: "دعواتكم الدائمة لأهلنا في السودان.. لا يسمح لهم بالنشر ولا التغطية لمعاناتهم المستمرة من أبريل الماضي.. المشاكل مستمرة والتهجير مستمر والنهب مستمر، كان الله في العون".

ودعا النشطاء بعضهم للإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم باعتبارها من أفضل عبادات يوم الجمعة وقال أحدهم: "اللهم يا مسخر الأقدار سخر لي قدرًا يليق.. بكرمك فَتبهرني بعطائك في الدُنيا والآخرة.. اللهم صل وسلم على نبينا محمد"، وقال آخر "صلُّوا على من قام يرفع كفَّهُ.. يدعي برفقٍ: ربِّ سلِّم أمّتي".

واستشهد أحد المغردين بآية من سورة الأحزاب المذكور فيها دعوة المؤمنين للصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا).