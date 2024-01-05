الطريق فاضي وهتلحق البصمة.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم الجمعة، انسياب مروري، فيما تكثف الإدارة العامة للمرور من تواجدها بالشوارع الرئيسية وسط تواجد رجال الإدارة العامة للمرور لتسهيل وصول المواطنين.



وشهد نفق الأزهر انتظاما في الحركة المرورية وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، ظهرت سيولة مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، ونفس الأمر للمتجه من المنيب لـ أوتستراد والتجمع.

كما شهد ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية سيولة مرورية وبالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءً من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير سنجد هناك كثافات مرورية نسبية.

وأشارت إدارة المرور إلى وجود سيولة أعلى كوبري الجامعة، وفي محور صفط اللبن، وظهرت سيولة مرورية في الاتجاهين القادم من أكتوبر والمتجه إلى منطقة المهندسين ووسط البلد، والمعاكس له.

حملات مرورية

كما وجهت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مكثفة على كافة الطرق والميادين لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم لتسيير الحركة المرورية، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 61823 مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:(466) مخالفةالسير بدون تراخيص.(90) دراجة نارية مخالفة.(10026) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.(27) مخالفة موقف عشوائى.(1518) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.(8) مخالفات شروط التراخيص.