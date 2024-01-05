عبدالمنعم السيد: هجمات الحوثي بالبحر الأحمر سترفع أسعار السلع عالميا (فيديو)

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، ارتفاع تكلفة أسعار الشحن خاصة بعد الهجوم الصاروخي من الحوثيين على بعض السفن، ما أدى إلى تغيير مسار الرحلات الخاصة لكثير من شركات النقل البحري، والشركات المسئولة مثل "ميرسك" لطريق رأس رجاء الصالح بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، الخميس، أنه يوجد زيادة في حجم التكاليف الخاصة بتكلفة الشحن، موضحا أن تكلفة الشحن للحاوية الذي يقدر طولها 12 مترا يتجاوز الـ5162 دولار، إضافة إلى رسوم إضافية في حدود 2700 دولار، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة أسعار البضائع.

ارتفاع أسعار السلع

وذكر أن تغيير مسار السفن لطريق رأس رجاء الصالح سيؤدي إلى زيادة التكلفة على السفن الكبيرة من مليون إلى 2 مليون دولار، ما يؤدي إلى موجة تضخمية ستشهدها الدول الأوروبية وتأخر الإمدادت، لافتا إلى أن الرحلة الإضافية الخاصة بطريق رأس رجاء الصالح تستغرق 12 يوما إضافيا، وسينتج عن ذلك انخفاض حاد في البضائع والسلع والخدمات عن الطلب، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن تغيير المسار إلى طريق رأس رجاء الصالح بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس سيؤدي إلى نتيجة سلبية، لأن البحر الأحمر يمر عبره أكثر من 35% من حاويات العالم بالإضافة إلى مرور ما بين 5 و6 مليون برميل نفط على البحر الأحمر وقناة السويس.

وأكد أن انخفاض هذه الأعداد سيؤدي إلى عدم وصول المنتجات إلى دول الاتحاد الأوروبي والأمريكتين، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض إيرادات قناة السويس.