السفير محمد العرابي: مصداقية أمريكا انهارت لدعمها حرب الاحتلال ضد غزة (فيديو)

كشف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، دور مصر في عدم اتساع الصراع في قطاع غزة، مؤكدًا أنه يوجد تقدير أمريكي كبير لدور مصر في القضية الفلسطينية وحكمتها في إدارة الأزمة وعدم اتساع دائرة الحرب في المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، أن الاحتلال الإسرائيلي خرج عن محددات العيش في الشرق الأوسط التي تضم السلام والاستقرار والتنمية.

وأوضح أن مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية شهدت انهيارا كبيرا في الشارع العربي في الفترة الماضية نتيجة مواقف أمريكا الداعمة بقوة لاعتداء الكيان الصهيوني على غزة.

وأكد أن عدم اهتمام أمريكا بما يجري حول العالم من أحداث ساخنة على كل الأصعدة، موضحًا أن الانتخابات الرئاسية تنال التركيز الأكبر للمجتمع الأمريكي.

وأشار إلى أن المجتمع الأمريكي بدأ يتعاطف مع القضية الفلسطينية والمحنة التي يمر بها أهالي غزة، ولكن هناك تيار أعمى يؤيد الاحتلال في كل تصرفاته.

تواصل الحرب الصهيونية على غزة للشهر الثالث

تواصل الصهيونية النازية حفلات إعدام الفلسطينيين بدم بارد فى إطار حربها لإبادة أصحاب الأرض بقطاع غزة تحت سمع وبصر العالم المتخاذل لليوم التسعين على التوالى فيما استشهد عدد من الأطفال بالموت برداً خلال رحلة النزوح القاسية من منازلهم تحت هدير غارات الفسفور الأبيض المحرم دولياً.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تحشر سكان غزة بمساحة ضيقة جداً لإجبارهم على التدافع نحو الحدود، وصرح مدير منظمة الصحة العالمية بأن 50 ألف امرأة حامل فى غزة يواجهن تحديات غير مسبوقة فى ظل عدم وجود مستشفيات تعمل بكامل طاقتها.

وقال المكتب الإعلامى فى غزة إن الاحتلال يكرر جريمة إرغام المدنيين تحت تهديد السلاح والقتل على النزوح من بيوتهم وأحيائهم السكنية إلى مناطق أخرى وقام بقصفهم وارتكاب مجازر بحقهم.

وأوضح أن هذا الأمر تكرر أكثر من 48 مرة فى مدن القطاع كان آخرها ارتكاب 6 مجازر فى رفح راح ضحيتها العشرات.

وأكد المكتب أن حرب الإبادة الجماعية التى يشنها الاحتلال على القطاع ستبقى وصمة عار على جبين الإنسانية وعلى جبين دول العالم التى تشاهد هذه الجرائم دون أن تحرك ساكناً لوقف الحرب.