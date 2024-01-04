بلينكن يزور مصر وقطر.. مستقبل غزة على الطاولة

أعلنت الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيزور مصر وتركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية في الفترة من 4 إلى 11 يناير.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن سيشدد على ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية ببذل المزيد من الجهود لخفض التوتر في الضفة الغربية، وسيركز على منع اتساع رقعة الصراع فى المنطقة بما فى ذلك خطوات محددة يمكن للأطراف اتخاذها، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتونى بلينكن سيسعى في جولته بالشرق الأوسط إلى زيادة فورية للمساعدات الموجهة لغزة.

زيارة بلينكن الخامسة إلى إسرائيل والرابعة إلى المنطقة منذ الحرب

وتعد الزيارة الرسمية التي يقوم بها بلينكن، هي الخامسة إلى إسرائيل والرابعة إلى المنطقة منذ اندلعت الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في 7 أكتوبر.

وقال المسؤول الأمريكي طالبا عدم نشر اسمه إن بلينكن سيغادر الولايات المتحدة مساء الخميس في رحلة تشمل إسرائيل ومحطات عديدة أخرى في الشرق الأوسط. ورفض المسؤول إعطاء تفاصيل حول الجدول الزمني المحدد لهذه الرحلة ومحطاتها.

وأضاف المسؤول أن المبعوث الدبلوماسي الأمريكي أموس هوكستين سيسافر أيضا إلى إسرائيل للعمل على تهدئة التوتر بينها وبين حزب الله.