تفاصيل إقامة أول مخيم منظم لإيواء النازحين الفلسطينيين في غزة

كشف عبدالعزيز أبو عيشة، مدير إدارة الأزمات بالهلال الأحمر الفلسطيني، تفاصيل إقامة إقامة أول مخيم منظم لإيواء النازحين في قطاع غزة، وقال إنه سيكون بالشركة بين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية الهلال الأحمر المصري.

وأضاف خلال تقرير عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن قطاع غزة في حاجة إلى المخيمات المصرية نظرا للاحتياج الكبير جراء الاعتداءات الصهيونية على السكان المدنيين.

وأشار إلى أن المخيم الأول هو نواة لعدة مخيمات مصرية أخرى ضمن المرحلة الأولى التي تستهدف إنشاء 300 مخيم.

وأوضح أنه من المخطط أن تقوم الدولة المصرية بإقامة 1100 مخيم للنازحين الفلسطينيين بقطاع غزة، وفقا للمعايير الدولية، وتوفير كل الاحتياجات الخاصة بالنازحين بهذه المخيمات.

إبادة جماعية في غزة

تواصل الصهيونية النازية حفلات إعدام الفلسطينيين بدم بارد فى إطار حربها لإبادة أصحاب الأرض بقطاع غزة تحت سمع وبصر العالم المتخاذل لليوم التسعين على التوالى فيما استشهد عدد من الأطفال بالموت برداً خلال رحلة النزوح القاسية من منازلهم تحت هدير غارات الفسفور الأبيض المحرم دولياً.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تحشر سكان غزة بمساحة ضيقة جداً لإجبارهم على التدافع نحو الحدود، وصرح مدير منظمة الصحة العالمية بأن 50 ألف امرأة حامل فى غزة يواجهن تحديات غير مسبوقة فى ظل عدم وجود مستشفيات تعمل بكامل طاقتها.

وقال المكتب الإعلامى فى غزة إن الاحتلال يكرر جريمة إرغام المدنيين تحت تهديد السلاح والقتل على النزوح من بيوتهم وأحيائهم السكنية إلى مناطق أخرى وقام بقصفهم وارتكاب مجازر بحقهم.

وأوضح أن هذا الأمر تكرر أكثر من 48 مرة فى مدن القطاع كان آخرها ارتكاب 6 مجازر فى رفح راح ضحيتها العشرات.

وأكد المكتب أن حرب الإبادة الجماعية التى يشنها الاحتلال على القطاع ستبقى وصمة عار على جبين الإنسانية وعلى جبين دول العالم التى تشاهد هذه الجرائم دون أن تحرك ساكناً لوقف الحرب.

وأعلن المكتب الإعلامى الحكومى أن الاحتلال الإسرائيلى قصف قطاع غزة بأكثر من 45,000 صاروخ وقنبلة زاد وزنها عن 65,000 طن من المتفجرات.

وطالب المكتب المجتمع الدولى بوقف حرب الإبادة الجماعية التى يشنها الاحتلال على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضى، وراح ضحيتها أكثر من 29313 شهيداً ومفقوداً و57269 مصاباً معظمهم من نساء وأطفال.