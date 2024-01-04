عاجل
د. وجدي زين الدين: الدولة المصرية تتعامل بحنكة إزاء “جر الشّكل” الإسرائيلي (فيديو) جنوب إفريقيا تصف حميدتي بـ "الرئيس" ..مغردون ينتقدون د. وجدي زين الدين: لقاء السيسي بالوفد الأمريكي يؤكد موقف مصر الثابت إزاء القضية الفلسطينية
الخميس 04 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

تفاصيل إقامة أول مخيم منظم لإيواء النازحين الفلسطينيين في غزة

نازحو غزة
نازحو غزة

كشف عبدالعزيز أبو عيشة، مدير إدارة الأزمات بالهلال الأحمر الفلسطيني، تفاصيل إقامة إقامة أول مخيم منظم لإيواء النازحين في قطاع غزة، وقال إنه سيكون بالشركة بين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية الهلال الأحمر المصري. 

txt

مقتل الجنرال الإسرائيلي جون بيغري قائد المهام الخاصة في غزة

txt

شهداء جراء القصف الإسرائيلي على غزة.. والهلال الأحمر يُطالب المجتمع بحماية طواقمه

وأضاف خلال تقرير عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن قطاع غزة في حاجة إلى المخيمات المصرية نظرا للاحتياج الكبير جراء الاعتداءات الصهيونية على السكان المدنيين.

وأشار إلى أن المخيم الأول هو نواة لعدة مخيمات مصرية أخرى ضمن المرحلة الأولى التي تستهدف إنشاء 300 مخيم.

وأوضح أنه من المخطط أن تقوم الدولة المصرية بإقامة 1100 مخيم للنازحين الفلسطينيين بقطاع غزة، وفقا للمعايير الدولية، وتوفير كل الاحتياجات الخاصة بالنازحين بهذه المخيمات.

إبادة جماعية في غزة

تواصل الصهيونية النازية حفلات إعدام الفلسطينيين بدم بارد فى إطار حربها لإبادة أصحاب الأرض بقطاع غزة تحت سمع وبصر العالم المتخاذل لليوم التسعين على التوالى فيما استشهد عدد من الأطفال بالموت برداً خلال رحلة النزوح القاسية من منازلهم تحت هدير غارات الفسفور الأبيض المحرم دولياً.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تحشر سكان غزة بمساحة ضيقة جداً لإجبارهم على التدافع نحو الحدود، وصرح مدير منظمة الصحة العالمية بأن 50 ألف امرأة حامل فى غزة يواجهن تحديات غير مسبوقة فى ظل عدم وجود مستشفيات تعمل بكامل طاقتها.

وقال المكتب الإعلامى فى غزة إن الاحتلال يكرر جريمة إرغام المدنيين تحت تهديد السلاح والقتل على النزوح من بيوتهم وأحيائهم السكنية إلى مناطق أخرى وقام بقصفهم وارتكاب مجازر بحقهم.

وأوضح أن هذا الأمر تكرر أكثر من 48 مرة فى مدن القطاع كان آخرها ارتكاب 6 مجازر فى رفح راح ضحيتها العشرات.

وأكد المكتب أن حرب الإبادة الجماعية التى يشنها الاحتلال على القطاع ستبقى وصمة عار على جبين الإنسانية وعلى جبين دول العالم التى تشاهد هذه الجرائم دون أن تحرك ساكناً لوقف الحرب.

وأعلن المكتب الإعلامى الحكومى أن الاحتلال الإسرائيلى قصف قطاع غزة بأكثر من 45,000 صاروخ وقنبلة زاد وزنها عن 65,000 طن من المتفجرات.

وطالب المكتب المجتمع الدولى بوقف حرب الإبادة الجماعية التى يشنها الاحتلال على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضى، وراح ضحيتها أكثر من 29313 شهيداً ومفقوداً و57269 مصاباً معظمهم من نساء وأطفال.

مواد متعلقة

شهداء جراء القصف الإسرائيلي على غزة.. والهلال الأحمر يُطالب المجتمع بحماية طواقمه

مقتل الجنرال الإسرائيلي جون بيغري قائد المهام الخاصة في غزة

عاجل.. جيش الاحتلال يجلي 1000 جريح منذ بدء العملية البرية في غزة

إسرائيل تورط لبنان فى حرب إبادة غزة.. وتجر المنطقة لصراع مفتوح

رقم مفزع عن أعداد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى

صحة غزة: 125 شهيدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية ومُحصلة الشهداء 22438

كتائب القسام تنفذ عدة عمليات في مناطق متفرقة بقطاع غزة

جنديان إسرائيليان يدخنان ويسخران من لحظة تفجيرهما مبانٍ في غزة (فيديو)

الجريدة الورقية