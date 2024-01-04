الزيتون يساعد في مكافحة السرطان.. علماء يكشفون مفاجآة

ذكر علماء من جامعة برشلونة أن الزيتون يساعد بشكل فعال في مكافحة السرطان، وتعليقا على التأثير العلاجي للزيتون، أشار الخبراء العلميون إلى أن فوائده تكاد لا تقدر بثمن.

وخلصت دراسة أجراها أطباء إسبان إلى أن تناول الزيتون يزيد من حماية الجسم من تطور سرطان القولون والثدي خاصة في هذه الحالة، كما اتضح، فإن قشر ثمار الزيتون مفيد.

تحتوي قشور الزيتون على حوالي 80% من حمض المسلينيك، الذي يمكن أن يدمر الخلايا السرطانية بالإضافة إلى ذلك، فإنه يؤخر تطور الورم.

الفيتامينات يحتوي عليها الزيتون

ووفقا للخبراء العلميين، يحتوي الزيتون تقريبا على جميع المواد والفيتامينات المفيدة والضرورية للإنسان، وعلى وجه الخصوص، يعد هذا المنتج مصدرًا لفيتامين E، الذي له تأثير إيجابي على وظائف المخ والرئة، وكذلك إنتاج خلايا الدم كما أن الزيتون مشبع بالبروتينات والبكتين والسكريات والفيتامينات BوCوEوP-active catechins، ويحتوي على أملاح البوتاسيوم والفوسفور والحديد والمعادن الأساسية الأخرى.

تحتوي ثمار الزيتون على هذا النوع من الأحماض الدهنية غير المشبعة، والتي تحت تأثيرها يتم تحرير الأوعية الدموية والشرايين بشكل فعال من رواسب الكوليسترول الخطيرة التي تثير تطور تصلب الشرايين.

وخلص العاملون في مجال الصحة إلى أن الاستهلاك اليومي للزيتون يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والذبحة الصدرية والنوبات القلبية والسرطان.