زمالك 2009 يتعادل مع بيراميدز ويتأهل لنصف نهائي بطولة "زد" الدولية الودية

تعادل فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2009 مع بيراميدز، بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ملاعب "زد" بالقاهرة الجديدة، بالجولة الثالثة من مواجهات المجموعة الثانية بمنافسات كأس زد الدولية الودية.

وبهذا التعادل تأهل فريق زمالك 2009 إلى الدور نصف النهائي من البطولة، حيث يمتلك في رصيده 5 نقاط في الترتيب الثاني للمجموعة الثانية، بينما بيراميدز في المركز الأول برصيد 7 نقاط.

ومن المقرر أن تتحدد أطراف نصف النهائي بعد مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى اليوم.

وتقام مباريات نصف نهائي بطولة "زد" الدولية الودية يوم السبت المقبل.

وحرص حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على حضور مباراة الفريق اليوم أمام بيراميدز، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

ويقود فريق زمالك 2009 كل من: إسلام عادل المأمور مديراً فنياً، وإسماعيل نوح آدم وحسن لطفي مدربين مساعدين، ووليد عبد الكريم مدرباً لحراس المرمى، أشرف محمود إصابات وتأهيل، وأحمد ومحارب إدارياً، ويوسف سيد مسؤولاً عن المهمات.

يذكر أن بطولة "زد" الدولية تقام بمشاركة 8 أندية محلية وأوروبية، وهي: الزمالك، والمقاولون العرب، وزد إف سى، وبيراميدز، وأستون فيلا الإنجليزي، وفيتوريا جيماريش البرتغالي، وجالاتا سراي التركي، وسبورتنج براجا البرتغالي.

وخاض الزمالك مواجهات الدور الأول في المجموعة الثانية للبطولة، بجانب أندية: بيراميدز، وأستون فيلا الإنجليزي، وفيتوريا جيماريش البرتغالي.