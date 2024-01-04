أمرت جهات التحقيق بالخانكة ، بالاستعلام عن الحالة الصحية ، للمصابين في حادث تصادم طريق “الخانكة_ مسطرد” والذي وقع بين 3 سيارات وسقوط أحدها فى ترعة الإسماعيلية، ما أسفر عنه إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وانتقل رجال المرور وتم رفع السيارات وانتشال السيارة التي سقطت بالترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم طريق الخانكة مسطرد

وتلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق "الخانكة – مسطرد"، وتعطل الحركة المرورية على الطريق، إثر تصادم بين 3 سيارات وسقوط أحدهم في ترعة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص في الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع السيارات المتسببة في الحادث، وفتح الطريق أمام السيارات مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

جهود مكثفة للقبض علي المتهمين الثلاث في واقعة مقتل عامل بسبب فلوس الجمعية بالخانكة

كما تكثف الاجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، القبض علي ثلاث متهمين الهاربين ، من قتل عامل بفرن في قرية أبو زعبل بمدينة الخانكة .

كما أمرت جهات التحقيق بالخانكة ، بحبس المتهم الرئيسي ويدعى “ع. خ” والذي قام بقتل شاب، يدعى عبدالكريم مدحت، 24 سنة عامل بفرن في مدينة أبو زعبل التابعة للخانكة في محافظة القليوبية، 4أيام علي ذمة التحقيقات ، بسبب خلافات نشبت بينهما تطورت لمشاجرة مع المجني عليه والمتهم، وآخرين جار تحديدهم وضبطهم بسبب خلافات على فلوس جمعية.

بسبب فلوس الجمعية ..حبس المتهم الرئيسي بقتل عامل الخانكة



وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بدفن المجني عليه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، والتحفظ على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وإرساله للمعمل الجنائي لفحصه وإعداد تقرير بشأنه.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا بمصرع شاب يدعى عبد الكريم مدحت، 24 سنة عامل بفرن جراء طعنة نافذة بالرقبة.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاته وجرى نقل جثته للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، كما تبين أن وراء ارتكابجهود مكثفة للقبض علي المتهمين الثلاث في واقعة مقتل عامل بسبب فلوس الجمعية بالخانكة الواقعة 4 أشخاص تشاجروا معه وطعنه أحدهم في رقبته طعنة نافذة أودت بحياته، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وشيع أهالي مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط أحزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

