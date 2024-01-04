الحكومة تسعى لتطوير منظومة القطن وتحديث المحالج لاستعادة عرش الذهب الأبيض عالميًا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار متابعة جهود تطوير محالج القطن وإعادة تأهيلها، ضمن مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج.

تطوير منظومة القطن المصري

وفي هذا اللقاء، أكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على تطوير منظومة القطن المصري واستعادة عرشه عالميًا، وتحديث محالج القطن ضمن مشروع التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة.

وخلال اللقاء، قدم الوزير تقريرا مفصلا عن المحالج المطورة منذ بدء تطويرها وحتى الآن، والتي تشمل (الفيوم ـ كفر الدوارـ كفر الزيات ـ الزقازيق)، وما تمت إعادة تأهيله بها.

وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء 4 محالج جديدة مطورة في إطار خطة التطوير وإعادة الهيكلة الصادرة بقرار الشركة القابضة في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بجهود تطوير المحالج وإعادة تأهيل المحالج القديمة، أشار الوزير إلى أن ذلك يتم من خلال:

اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في مراحل الوزن واستقبال القطن، حيث يتم وزن الأقطان الواردة للمجمعات في المنظومة بواسطة قباني معتمد وكذلك إعادة وزنها مرة أخرى عند ورودها للمحلج عن طريق ميزان بسكول معتمد، كما يتم توفير الأكياس والدبارة القطنية وتسليمها للمنتجين من قبل منظومة القطن.

تنفيذ اشتراطات الأمن الصناعي المهنية والاشتراطات البيئية الخاصة بخطوط المحالج القديمة واستكمال تغطية وسائل النقل والمناولة، وتدريب العمالة ونشر الوعي فيما يخص الأمن الصناعي.

الاستفادة من ماكينات الحليج ذاتية التغذية في المحالج غير المستغلة في زيادة الطاقة الإنتاجية في باقي المحالج.

التنسيق مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتدبير الميزانية اللازمة لتحديث وسائل النقل وإعادة تأهيل المباني القديمة بالمحالج والشون.

دراسة وضع بروتوكول لكيفية التنسيق والتنفيذ بين الوزارات المختلفة المختصة بذلك والشركة القابضة للغزل والنسيج وشركات القطاع الخاص والربط بينها ووضع آليات العمل المطلوبة لتحقيق الهدف المرجو.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن هذه الجهود تهدف إلى تطوير منظومة القطن المصري واستعادة عرشه عالميًا، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة القطن المصري، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والمالية المتاحة.