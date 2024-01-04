الرابط الرسمي لتسجيل استمارة أولى ثانوي 2024

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة مميزة للطلاب، ننشر الرابط الرسمي لتسجيل استمارة أولى ثانوي للعام الدراسي 2023-2024.

وتغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، باب تسجيل استمارة أولى ثانوي اللازمة لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم المدارس الثانوية العامة بضرورة التنبيه على طلاب أولى ثانوي بسرعة تسجيل الاستمارة ومراجعتها بدقة عالية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بأنه في حالة وجود أخطاء، يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة استمارة أولى ثانوي وتسليمها للمدرسة.

رابط تسجيل استمارة أولى ثانوي 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي مخصص لتسجيل استمارة أولى ثانوي لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ويمكن للطلاب الدخول على رابط تسجيل استمارة أولى ثانوي التابع لوزارة التربية والتعليم من هنا.

خطوات التسجيل في استمارة أولى ثانوي

• الدخول على منصة استمارة أولى ثانوي (اضغط هنا).

• الضغط على تسجيل الدخول.

• كتابة البريد الإلكترونى الموحد على منصة Office365.

• الضغط على تسجيل الدخول.

• كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

• ملء البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

• اختيار حفظ.

• طباعة استمارة أولى ثانوي 2024.

تنبيه هام لطلاب أولى ثانوي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهًا هامًا لطلاب أولى ثانوي في مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم طلاب أولى ثانوي "عام وخدمات"، بضرورة الدخول على مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن ذلك لمراجعة بيانات طلاب أولى ثانوي للتقدم لامتحان 2023/2024 والدخول يكون بالبريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب ومراجعة البيانات بدقة وكتابة الاستمارة الإلكترونية ومراجعة اللغة الثانية.

وأضافت أنه بالنسبة للصف الثاني الثانوي، يجب مراجعة الشعبة واللغة الثانية وإذا وجدت بيان خطأ وترغب في تعديله اذهب لمدرستك ولا تضغط حفظ إلا إذا كانت المعلومات صحيحة الدخول بالبريد الموحد للطالب.

آلية امتحانات أولى ثانوي 2024

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة امتحانات أولى ثانوي إلكترونيًا على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

ووجه وزير التربية والتعليم بتدريب طلاب أولى ثانوي الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة الامتحان.

ونبه وزير التربية والتعليم بإجراء امتحانات أولى ثانوي ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام الامتحان سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

وأكد وزير التربية والتعليم عقد امتحانات صفوف النقل في الثانوية العامة التي تتضمن الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى الإدارات التعليمية.