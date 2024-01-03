خطوات تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2024

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة مميزة للطلاب، ننشر خطوات تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي الإلكترونية للعام الدراسي 2023-2024.

وتغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الخميس، باب تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي اللازمة لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ووجهت وزارة التربية والتعليم المدارس الثانوية، بضرورة التنبيه على طلاب الصف الأول الثانوي بسرعة تسجيل الاستمارة ومراجعتها بدقة عالية.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأنه فى حالة وجود أخطاء، يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة استمارة الصف الأول الثانوي وتسليمها للمدرسة.

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي مخصص لتسجيل استمارة الصف الأول الثانوي لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ويمكن للطلاب الدخول على رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي التابع لوزارة التربية والتعليم من هنا.

خطوات التسجيل في استمارة الصف الأول الثانوي

• الدخول على منصة استمارة الصف الأول الثانوي (اضغط هنا).

• الضغط على تسجيل الدخول.

• كتابة البريد الإلكترونى الموحد على منصة Office365.

• الضغط على تسجيل الدخول.

• كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

• ملء البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

• اختيار حفظ.

• طباعة استمارة الصف الأول الثانوي 2024.

تنبيه هام لطلاب الصف الأول الثانوي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهًا هامًا لطلاب الثف الأول الثانوي في مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم طلاب الصف الأول الثانوي "عام وخدمات"، بضرورة الدخول على مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن ذلك لمراجعة بيانات طلاب الصف الأول الثانوي للتقدم لامتحان 2023/2024 والدخول يكون بالبريد الالكترونى الموحد الخاص بالطالب ومراجعة البيانات بدقة وكتابة الاستمارة الإلكترونية ومراجعة اللغة الثانية.

وأضافت أنه بالنسبة للصف الثاني الثانوي، يجب مراجعة الشعبة واللغة الثانية وإذا وجدت بيان خطأ وترغب في تعديله اذهب لمدرستك ولا تضغط حفظ إلا إذا كانت المعلومات صحيحة الدخول بالبريد الموحد للطالب.

آلية امتحانات النقل في الثانوية العامة 2024

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة امتحانات صفوف النقل في الثانوية إلكترونيًا على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

ووجه وزير التربية والتعليم بتدريب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة الامتحان.

ونبه وزير التربية والتعليم بإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام الامتحان سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

وأكد وزير التربية والتعليم عقد امتحانات صفوف النقل في الثانوية العامة التي تتضمن الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى الإدارات التعليمية.

تبكير امتحانات نقل الثانوية العامة 2024

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تبكير موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام 2023/2024.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفتره من 11 يناير 2024 إلى 24 يناير 2024 إلكترونيًا وفقًا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

وشددت على ضرورة وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6،7،8 من يناير 2024.