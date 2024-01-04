منتخب السعودية يلتقي فلسطين وهونج كونج وديًا قبل بدء كأس آسيا

يلتقي المنتخب السعودي نظيره فلسطين وهونج كونج يومي 9 و10 من شهر يناير الجاري في وديتين، قبل ملاقاة عُمان في بداية مشواره بمنافسات بطولة كأس آسيا يوم 16 من الشهر ذاته.





وحقق المنتخب السعودي الانتصار على ملعب نادي الوكرة بدولة قطر ، مساء اليوم الخميس على نظيره لبنان وديًا بهدف من دون رد.

قائمة السعودية للمنافسات ..

وجاءت قائمة المنتخب السعودي لمنافسات البطولة القارية الآسيوية على النحو التالي : نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد نجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، علي هزازي، مختار علي، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، سالم الدوسري، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، فهد المولد، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، محمد مران، فراس البريكان، عبدالله رديف، صالح الشهري.



وشهدت قائمة السعودية عدد من المفاجآت جاء على رأسها غياب الحارس الكبير عبدالله المعيوف، كما تغيب الحارس محمد العويس الذي يعاني من الإصابة.

كما شهدت القائمة غياب ثنائي خط الدفاع عبد الإلع العمري مدافع النصر، وسلطان الغنام مدافع النصر أيضًا ومحمد البريك ظهير الهلال.

كما تغيب نجم الوسط وقائد المنتخب سلمان الفرج لأسباب فنية بسبب غيابه عن المشاركة مع الهلال في الفترة الأخيرة، وسميحان النابت لاعب الأهلي.

كما تغيب الظهير الأيسر ياسر الشهراني لاعب الهلال وزميله في الفريق عبدالله الحمدان.