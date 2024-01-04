الأهلي يستقر علي تعديل عقد أحمد نبيل كوكا

أستقر مسؤولو الأهلي على تعديل عقد أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق الأحمر، وتمديده إلى 2026 مع مضاعفة راتبه السنوي الذي يتقاضاه حالياً بعدما حجز مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر خلال الموسم الجاري.

وتوصل مسؤولو الأهلي لاتفاق شبه نهائي مع كوكا لتعديل العقد ورفع راتبه السنوي ليتساوى مع الحارس مصطفى شوبير وبعض اللاعبين الذين انضموا في المواسم الأخيرة مثل خالد عبدالفتاح.

واستبعد فيتوريا المدير الفني للمنتخب كوكا من قائمة الفريق التي ستشارك في كأس امم افريقيا بعد اصابته في اربطة القدم.

طبيب الأهلي يتواصل مع المنتخب لمعرفة تفاصيل إصابة كوكا

أكد الدكتور احمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه تواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، ‏بخصوص الإصابة التي تعرض لها احمد نبيل كوكا، لاعب الفريق خلال مشاركته في معسكر المنتخب استعداداً لبطولة كأس الأمم ‏الأفريقية.‏

وأوضح أن الدكتور محمد ابوالعلا طبيب المنتخب أطلعه على حالة كوكا بعد الإصابة التي تعرض لها عقب مران أمس فى أربطة القدم ، وذلك في إطار ‏التنسيق الكامل بين الجانبين.‏

وأشار إلى الى أن اللاعب سوف يخضع لجلسات العلاج الطبيعي خلال الأيام القادمة، تمهيدا لعودة المشاركة في التدريبات. ‏

ذكر أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قد قرر إستدعاء مهند لاشين لاعب وسط بيراميدز ليحل بدلاً من كوكا بعد خروجه من معسكر الفراعنة قبل إنطلاق منافسات كأس الامم الأفريقية.