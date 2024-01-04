وديًا .. السعودية تفوز على لبنان استعدادًا لكأس آسيا

تمكن المنتخب السعودي من الفوز على نظيره اللبناني بهدف من دون رد ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الوكرة وديًا ، والتي تأتي في إطار الاستعدادات لمنافسات كأس آسيا 2023، والتي تبدأ فعالياتها 12 يناير الجاري بدولة قطر.





جاء هدف السعودية الوحيد عبر اللاعب فراس البريكان ، في المواجهة التي لم تنقل تلفزيونيًا وفي غياب جماهيري.

قائمة المنتخب السعودي في منافسات كأس آسيا ..

وجاءت قائمة الخضر للبطولة على النحو التالي : نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد نجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، علي هزازي، مختار علي، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، سالم الدوسري، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي، فهد المولد، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، محمد مران، فراس البريكان، عبدالله رديف، صالح الشهري.



وشهدت قائمة الخضر للبطولة العديد من المفاجآت أبرزها غياب الحارس الكبير عبدالله المعيوف، كما تغيب الحارس محمد العويس الذي يعاني من الإصابة.

كما شهدت القائمة غياب ثنائي خط الدفاع عبد الإلع العمري مدافع النصر، وسلطان الغنام مدافع النصر أيضًا ومحمد البريك ظهير الهلال.

كما تغيب نجم الوسط وقائد المنتخب سلمان الفرج لأسباب فنية بسبب غيابه عن المشاركة مع الهلال في الفترة الأخيرة، وسميحان النابت لاعب الأهلي.

وتغيب الظهير الأيسر ياسر الشهراني لاعب الهلال وزميله في الفريق عبدالله الحمدان.