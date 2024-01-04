موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد القاهرة الدولي ، مواجهة المنتخب الوطني ونظيره التنزاني في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل وديًا ، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات أمم أفريقيا بكوت ديفوار.



ويخوض المنتخب الوطني حاليًا معسكرًا مغلقًا في العاصمة الإدارية ، بدأت فعالياته مساء أول أمس الثلاثاء.

ويخوض منتخب الفراعنة معسكره المغلق للمرة الأولى بالعاصمة الإدارية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعسكر بداية من الثلاثاءالثاني من يناير وحتى التاسع من الشهر ذاته ، على أن يواجه أحفاد الفراعنة منتخب تنزانيا وديًا الأحد المقبل بالقاهرة.

وتذاع المواجهة على قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للمواجهات المصرية .

قائمة الفراعنة للبطولة ..

وجاءت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، على النحو التالي : محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.