الأهلي يرفع عرضه المالي لضم وسام أبو علي

رفع الأهلي عرضه المالي لحسم صفقة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريوس السويدي بعدما فوجئ مسؤولو القلعة الحمراء بأن النادي السويدي فتح المزاد على اللاعب للوصول لأكبر عائد مالي لبيعه.

وقدم الأهلي عرضاً وصل إلى 1.3 مليون دولار لحسم الصفقة قبل أن يرفع العرض المالي إلى 1.5 مليون دولار من أجل إتمام الاتفاق مع أبو علي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

في المقابل ، طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ضرورة التعاقد مع مدافع جديد خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ورفض كولر فكرة الاعتماد على الثنائي الصاعد عبد الرحمن رشدان ومعتز محمد بجانب تحفظه على كثرة إصابات محمود متولي الذي يعاني من مشاكل عضلية واضحة أبعدته عن المباريات.

وفتح كولر الباب أمام ضم لاعبين جدد في خط الدفاع لتعزيز الأداء الدفاعي خاصة في ظل كثرة الإصابات في هذا المركز كما طلب من لجنة التخطيط ترشيح بعض الأسماء للمفاضلة بينها في الأيام القادمة.