العامري فاروق يخضع لفحوصات طبية جديدة بأوروبا

يخضع العامري فاروق ، نائب رئيس النادي الأهلي ، لفحوصات طبية بمعرفة كونسلتو متخصص لبحث إمكانية سفره خارج مصر للعلاج خلال الساعات القليلة القادمة.

ويعرض الكونسلتو الطبي القرار النهائي على مجموعة من الخبراء الأجانب بأحد المستشفيات بأوروبا لإتمام عملية السفر لاستكمال العلاج بالخارج على النحو الأمثل دون التعرض لانتكاسة صحية.

وتواصل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع أسرة العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق من أجل التنسيق للحصول على أفضل علاج ممكن وأفضل رعاية طبية.

وتعرض العامري فاروق لغيبوبة تامة ونزيف في المخ ويرقد في أحد المستشفيات لفترة تقارب شهرين.

العامري فاروق

مستجدات الحالة الطبية للعامري فاروق

ولا يزال نائب رئيس الأهلي تحت الرعاية الطبية الطارئة وأجهزة التنفس الصناعي، في وضع طبي يصنف بـ"الحرج" مفتقدًا للوعي بشكل كامل.

كان هشام العامرى، شقيق نائب رئيس الأهلي ، قد وصف الوضع الطبي عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك الساعات الماضية قائلًا:

"في عيد ميلادي ادعوا لأخويا العامري فاروق يرجعلي بالسلامة، مازال فى غيبوبة والحالة حرجة جداً".

على صعيد متصل، وصل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى القاهرة الساعات الماضية قادمًا من الإمارات بعد رحلة علاجية خضع خلالها لفحوصات طبية شاملة.