رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يكشف آخر الإحصائيات الصحية في فلسطين 

يستمر الدكتور فواد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية ونقابة الأطباء من أصل أجنبي في ايطاليا وجالية العالم العربي في إيطاليا، في كشف آخر التطورات الصحية بقطاع غزة.



وقدم فؤاد عودة آخر احصائيات الصحية في فلسطين حتى الآن، قائلًا: “أكثر من 5500 مولود جديد في الشهر الماضي في غزة بمعدل 183 طفلا كل يوم".

وكرر فؤاد عودة، نداءه إلى جميع الدول والأحزاب السياسية الأجنبية وإلى جميع اتحادات الجاليات وأطباء العرب في أوروبا لبعث مساعدات طبية وإنسانية فورية لقطاع غزة.

وإليكم آخر أخبار إحصائيات ممثلين الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية في فلسطين في غزة:-

- أكثر من 22 ألف شهيد منهم 8663 طفلا و5300 امرأة

- أكثر من 58 جريحا

- أكثر من 8000 مفقود

- 9 من 36 مستشفى تعمل جزئيًا

- 9 من 72 للمراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل جزئيًا

- 972 مريض تم تحويله إلى الخارج ويوجد أكثر من 5500 جريح خطير بحاجة إلى علاج في الخارج

- توفي 600 طبيب وعامل في مجال الصحة و764 جريحا

- ارتفاع كبير و مستمر نسبة الأمراض المعدية (180 ألف مريض جهاز تنفسي، 136 ألف مريض في الإسهال، 100 ألف مريض في أمراض جلدية

- بحاجة إلى أطباء وأدوية للرعاية الأولية الصحية في قسم الطب الولادة ( 52 الف امرأة حامل) ومرضى في الأمراض المزمنة (1110 مرضى في غسيل الكلى، 270 ألف مريض في أمراض القلب والضغط المرتفع ، 71 ألف مريض في السكري وتشخيص 2000 مريض في السرطان سنويا

- 323 شهيدا في الضفة الغربية منهم 79 طفلا.

الرابطة الطبية الأوروبية

وتابع فواد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية و جالية العالم العربي في إيطاليا

: “نكرر نداءنا مع ممثليننا و في ايطاليا الى جميع الدول و الأحزاب السياسية الأجنبية في اوروبا ، بدون تميز بين أحزاب اليمن أو اليسار و الوسط كما نعمل من سنة ال 2000 بدون انتما ءحزبي و سياسي، لبعث مساعدات طبية وإنسانية فورية لعلاج وإنقاذ الجرحى والأطفال والنساء بالإضافة نحن بحاجة إلى الأطباء المتخصصين الصحيين في مجال الطواري، الجراحة العامة العظام و الاطفال و اطباء التخذير، نتأمل أيضا تحرك اتحادات الجاليات و الأطباء و العاملين في مجال الصحة العرب في أوروبا لمساعدة و دعم الجيش الابيض الفلسطيني في غزة و الضفة الغربية".