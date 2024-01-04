الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

قالت “غانم”، خلال تصريحاتها عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، إن البلاد شهدت استقرارًا كبيرًا في الأحوال الجوية بمعظم الأنحاء، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار اليوم حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل.

وأشارت إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري بين الخفيفة إلى المتوسطة ستزيد عن أمس، وذلك على فترات متقطعة من اليوم ولن تكون مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة الجوية.

وواصلت غانم أنه: "ستزداد فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار في معظم المحافظات عدا بعض المناطق الساحلية"، مستطردة: "نتأثر اليوم تحديدًا بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط".