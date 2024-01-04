الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأرصاد: فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة اليوم الخميس

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت استقرارًا كبيرًا في الأحوال الجوية بمعظم الأنحاء، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار اليوم حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، لافتةً إلى وجود فرص لسقوط أمطار على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري بين الخفيفة إلى المتوسطة ستزيد عن أمس، وذلك على فترات متقطعة من اليوم ولن تكون مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة الجوية.

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

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الأرصاد تحذر: مرتفع جوي يضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل

فترات سطوع أشعة الشمس

أضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي: "ستزداد فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار في معظم المحافظات عدا بعض المناطق الساحلية". 

منخفض جوي في طبقات الجو العليا

تابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “نتأثر اليوم تحديدًا بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط”. 
 

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