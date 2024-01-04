الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

وأضافت الهيئة، يوجد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتابعت: "يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40 % تقريبا".

وأكد هيئة الأرصاد وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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