لوزان: مبيعات مشروع The Rift بمستقبل سيتى بلغت 2.5 مليار جنيه

حققت شركة لوزان للتطوير العمرانى LUD، مبيعات استثنائية بقيمة 2,5 مليار جنيه بمشروعها الرائد The Rift Business Park، والذى يقع بمنطقة شرق القاهرة بين بوابتى المستقبل سيتى والعاصمة الإدارية الجديدة.

وعبر عادل عبدالمنعم رئيس مجلس إدارة الشركة، عن سعادته بهذا الإنجاز الاستثنائى الذى تمكنت الشركة من تحقيقه خلال الفترة الماضية والذى فاق كل التوقعات، وذلك بعد أن حقق المشروع مبيعات قياسية وتخطى الطلب على وحدات المشروع فى المراحل التى تم طرحها، وهو ما يؤكد ثقة العملاء فيما تقدمه شركة لوزان للتطوير العمرانى.

وقال إن الشركة نجحت فى طرح مشروعها الرائد The Rift بالشراكة مع مجموعة الربوة فى الربع الثانى من لعام 2023، وتم طرح المرحلتين الأولى والثانية على مدار العام نظرًا للإقبال الكثيف من عملائنا على المشروع الذى يقدم مزايا متعددة لهم مقارنة بأى مشروع آخر والذى يطرح مفهوماً جديداً للمشروعات متعددة الاستخدامات فى السوق العقارى المصرى.

وأكد أن الخطة المستهدفة لطرح المشروع على 5 مراحل بيعية وتسويقية مختلفة، ونجحت الشركة خلال الفترة الماضية الانتهاء من 85% من المرحلتين الأولى والثانية، على أن يتم طرح المرحلة الثالثة للمشروع خلال النصف الثانى من عام 2024، تزامنًا مع بدء أعمال الحفر والإنشاءات بالمشروع لتسليم العملاء وحداتهم فى الموعد المقرر لها، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف ضخ ما يقرب من مليار جنيه فى الإنشاءات خلال العام الجارى لتسريع وتيرة الإنشاءات.