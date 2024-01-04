«منصات» تحصل على رخصة مشروع «بوديا تاور» فى العاصمة الإدارية بارتفاع 111 مترًا

أعلنت شركة منصات للتطوير العقارى، عن حصولها على رخصة البناء الخاصة بتنفيذ مشروع بوديا تاور بالعاصمة الإدارية المكون من ٣ بدروم «الميكانيكال باركينج» وأرضى و٢٥ دوراً بارتفاع ١١١ متراً طبقا للمواصفات الخاصة بشركة العاصمة وطبقا للمواصفات الخاصة بشهادتى leed وfitwel الدولية.

وضمن هذا الإطار قال المهندس أحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقارى، إن الشركة انتهت من استخراج التراخيص الخاصة بمشروع بوديا تاور العاصمة الإدارية، والذى يقع فى واحدة من أفضل المواقع الاستراتيجية بقلب العاصمة الإدارية الجديدة مباشرة على المحور الشمالى لمحمد بن زايد، وبإطلالة مباشرة على مسجد مصر والنهر الأخضر ومحطة المونوريل.

وأشار مسعود إلى أن «بوديا تاور» يعد أول مبنى تجارى إدارى طبى موفر للطاقة فى العاصمة الإدارية، تم تصميمه وفق أحدث نظم الإنشاءات الحديثة، التى تعتمد على تكنولوجيات البناء الذكى صديق البيئة، وهو يعد أحد أطول الأبراج التجارية والإدارية والطبية، حيث يصل ارتفاعه إلى 25 طابقا، بالإضافة للدور الأرضى والبدروم المكون من 3 مستويات.

ولفت المهندس مسعود إلى أن الشركة لم تتوقف عن التنفيذ لحين استخراج التراخيص، حيث بدأت فى أعمال الحفر فى اليوم الأول لصدور قرار التخصيص، ووصلت الأعمال لنسبة متقدمة، تزيد على 40% من الهيكل الخرسانى للمشروع، موضحا أن كافة الأعمال الإنشائية داخل المشروع تتم بأعلى درجة من المواصفات القياسية والعالمية حفاظًا على ثقة عملائنا فى السوق العقارى المصرى.

وشدد على التزام الشركة بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع والعمل على مدار 24 ساعة بلا توقف، لافتا إلى أنه تم صب اللبشة الخرسانية النهائية بارتفاع 2.5 متر وإجمالى خرسانة مسلحة تزيد على 14,000 متر مكعب.

وأشار إلى أن الشركة استطاعت فى الفترة الأخيرة وبالتزامن مع أعمال الإنشاء، إبرام العديد من الاتفاقيات مع كبريات الشركات المتخصصة سواء فى التسويق أو جلب علامات تجارية عالمية لمشروعاتنا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك بالنسبة للمكاتب الاستشارية وأعمال التصميمات ليكون مشروع بوديا تاور بالعاصمة الإدارية المشروع الأفضل داخل المنطقة بالكامل.

وأكد المهندس أحمد مسعود أن شركة منصات للتطوير العقارى، استطاعت فى فترة قليلة من الزمن، أن تبرهن أنها قادرة على المنافسة وأن تحوز على ثقة العملاء، وهو ما ظهر بشكل واضح فى الإقبال الكبير الذى شهدته الشركة من العملاء للحجز فى مشروعاتها التى تم طرحها فى الفترة الأخيرة سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة أو القاهرة الجديدة.

من جانبه أكد المهندس تامر فؤاد الرئيس التنفيذى لشركة منصات للتطوير العقارى أن الشركة تؤمن بأهمية التخصص كأحد عناصر وأسباب النجاح، لذلك أبرمت العديد من الشراكات الاستراتيجية، مع كباريات الشركات فى مختلف المجالات لتطوير منتجات فريدة من نوعها، حيث وقعت اتفاقية مع شركة برايم بروبيرتز، إحدى شركات التسويق العالمية، وذلك لتسهيل عملية بيع العقارات لغير المصريين بالخارج مقابل الجنسية المصرية من خلال استغلال قانون الجنسية المصرية عبر الاستثمار فى العقار وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار فى مصر وذلك ما توفره شركة منصات للتطوير العقارى لعملائها.. كما وقعت اتفاقية مع شركة MEADIS للتعاقد مع العلامات التجارية العالمية فى العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة.