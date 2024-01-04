طليق الفنانة آيتن عامر يحرر محضرًا ضد والدتها

حرر مدير التصوير محمد عز العرب طليق الفنانة آيتن عامر محضر ضد والدتها، يتهمها فيه بالسب والقذف أثناء زيارته لأولاده في فيلا بمنطقة الشيخ زايد، حيث حرر محضرا طلب فيه إثبات حالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

طليق الفنانة آيتن عامر يحرر محضرًا ضد والده

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الشيخ زايد تضمن ورود بلاغ من محمد سعيد مدير تصوير سينمائي، يتهم فيه والدة طليقته الفنانة آيتن عامر، والمقيمة بفيلا في الشيخ زايد بالسب والقذف أثناء زيارة أولاده وذلك بعد انفصاله عن الفنانة في الفترة الأخيرة.

وحررت أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة المحضر اللازم عن الواقعة، حيث قرر الشاكي أن والدة آيتن عامر قامت بسبه وقذفه أمام أولاده، وأحال اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة المحضر إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

وفى وقت سابق نشبت مشاجرة بين الفنانة آيتن عامر وطليقها المصور السينمائي محمد عز العرب داخل كمبوند شهير بالشيخ زايد، فيما جرى استدعاء النجدة وتحرير محضر رسمي بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وحررت وقتها الفنانة آيتن عامر بلاغ ضد طليقها تتهمه بالتعدي عليها بالضرب والسب والشتم.