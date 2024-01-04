لاڤيينا يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد عقب استقالة عبد الباقي جمال

قرر مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الاسيوطي تعيين الكابتن احمد صلاح مديراً فنياً للفريق الأول حتى نهاية الموسم، وذلك بعد اعتذار عبدالباقي جمال عن استكمال المهمة الفنية.

وأعلن ناي لاڤيينا ، في بيان رسمي له، قبول اعتذار عبد الباقي جمال المدير الفني للفريق، وتوجيه الشكر للمدرب عبد الباقي جمال وجهازه الفني، بعد التعادل سلبيا مع أبو قير للأسمدة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر دوري المحترفين.

قرر مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الاسيوطي قبول اعتذار الكابتن عبد الباقي جمال المدير الفني للفريق الأول بالنادي والكابتن أحمد عثمان المدرب العام مع توجيه الشكر لهم على الفترة التي قادوا فيها الفريق في دوري المحترفين.

الجهاز الفني الجديد لفريق لاڤيينا

قرر مجلس ادارة نادي لاڤيينا برئاسة مستر محمود الاسيوطي تعيين الجهاز المعاون للمدير الفني الكابتن احمد صلاح وهم

الكابتن محمد شديد مدرباً عاماً والكابتن محمد شوقي معد بدني مع إستمرار الكابتن مصطفي المحمدى مدرباً لحراس المرمي وكابتن عماد حمدى اخصائى للعلاج الطبيعي