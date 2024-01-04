كأس الاتحاد الإنجليزي.. موعد مباراة كريستال باللاس وإيفرتون والتشكيل المتوقع

يلتقي فريق كريستال بالاس مساء اليوم الخميس، مع نظيره فريق ايفرتون، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة كريستال باللاس وإيفرتون

تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

أما القنوات الناقلة لمباراة ايفرتون وكريستال بالاس اليوم فستكون بي ان سبورت 2 اتش دي بتعليق احمد عبده.

تشكيل كريستال بالاس المتوقع ضد ايفرتون

حراسة المرمى: جونستون

خط الدفاع: وارد- أندرسن- جويهي- ميتشيل

خط الوسط: هيوز- دوكوري- أيو

خط الهجوم: إيزي- شلوب- ادوارد

تشكيل ايفرتون المتوقع ضد كريستال بالاس

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: يونج، مايكل كين، جيمكس تراكوفسكي، باترسون.

خط الوسط: أليكس أوبي، ةأمادو أونانا، إدريسا غاي، دوكوري، جيمس جارنر.

خط الهجوم: نيال موباي.