الأرصاد تحذر: مرتفع جوي يضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تأثر البلاد بمرتفع جوي حتى منتصف الأسبوع المقبل، مما يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وتلاشي فرص الأمطار.

وقالت غانم، في تصريحات صحفية، إن فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى غدًا الأربعاء، ستكون خفيفة على فترات متقطعة، وتنحصر على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

تدفئة الأجواء

وأضافت غانم أن سطوع أشعة الشمس سيزيد على أغلب محافظات الجمهورية، مما يساعد على تدفئة الأجواء على أغلب الأنحاء، وتصبح درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 21 درجة مئوية، وخلال فترة النهار سيكون الطقس مائل للدفء على المناطق الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ودافئًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما في الليل، فسيشهد الطقس أجواء بادرة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت غانم إلى أن الشبورة المائية ستتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تصل لحد الضباب، لكنها ستتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وأكدت أن الاستقرار في الأحوال الجوية سيستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف.

وحذرت غانم من ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، والقيادة بهدوء تام فترة الشبورة المائية.