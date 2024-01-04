اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مجهودات تطوير البحيرات الشمالية والتى تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة تهدف لتحسين نوعية المياه بالبحيرات ، الأمر الذي ينعكس على تنمية الثروة السمكية بها وتأمين فرص العمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم .

وأضاف خلال إجتماعاً لمتابعة موقف مجهودات تطوير البحيرات الشمالية للحفاظ على الإتزان المائى والبيئى لهذه البحيرات .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع موقف الدراسات البحثية التي تقوم بها المعاهد المختصة التابعة للمركز القومى لبحوث المياه لمتابعة حالة الإتزان المائى ونوعية المياه للبحيرات في مصر بالتزامن مع أعمال التطوير ، موجهاً بإعداد قاعدة بيانات مجمعة لكافة هذه الدراسات .

كما وجه الدكتور سويلم بقيام هيئة حماية الشواطئ بدراسة إمكانية إكتساب مساحات جديدة من الأراضي من خلال إستغلال الحمايات الحالية والمستقبلية ، مع إستمرار الهيئة في متابعة أعمال الحماية والتكريك الجارية للبواغيز المغذية للبحيرات الشمالية لضمان الحفاظ عليها مفتوحة بشكل دائم بما يسمح بإستمرار حركة تبادل وتجديد المياه بين البحر المتوسط والبحيرات .

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى ممثلة في هيئة حماية الشواطئ سبق لها تنفيذ عملية حماية وتكريك بوغازي الجميل ١ و ٢ وبوغاز الصفارة المغذين لبحيرة المنزلة ، وتطهير القنوات الشعاعية بالبحيرة ، وتنفيذ حائط بحري لحماية منطقة شرق حائط عزبة البرج بطوال أبو الروس لحماية المزارع السمكية بالمنطقة .

وزير الري يتابع موقف مجهودات تطوير البحيرات الشمالية

وزير الري يتابع موقف مجهودات تطوير البحيرات الشمالية

وزير الري يتابع موقف مجهودات تطوير البحيرات الشمالية