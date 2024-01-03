وزيرة الهجرة: إعداد برامج جديدة للحد من الإشاعات وتوضيح الحقائق وتطوير الخدمات هذا العام

جددت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، تأكيدها على عملها لإنشاء مجلس استشاري متخصص من شباب الباحثين والعلماء المصريين، وإطلاق استراتيجية ربط شباب المصريين بالخارج لتشمل كافة شباب المصريين بالخارج (الدارسين – الباحثين – شباب العلماء والخبراء).

كما نوهت وزيرة الهجرة، إلى إعداد برامج جديدة في الكثير من المجالات ذات الأولوية بالنسبة لمصر بما فيها الحد من الإشاعات وتوضيح الحقائق وتطوير الخدمات المقدمة للدارسين في مرحلة الدراسة وما بعدها.



ووجهت السفيرة وزيرة الهجرة، كلمة مسجلة للشباب أعضاء مركز وزارة الهجرة "ميدسي" لشباب المصريين بالخارج وسفرائه في معظم دول العالم، للقيام بدورهم الرئيسي في الحشد للانتخابات، لاستعراض جهود التحرك الخاصة بتشجيع الشباب والطلاب المصريين بالخارج في الدول المتواجدين بها، وحثهم على دعم مشاركة جميع زملائهم في الجامعات وأبناء جالياتهم في الانتخابات ودعم السفارات خلال مرحلة الاقتراع.

يذكر أن وزيرة الهجرة سها جندي كانت قد قامت بجولات خارجية ولقاءات افتراضية وجهود تشجيع المصريين بالخارج للمشاركة بالانتخابات الرئاسية والترويج للاستثمار في مصر والنسخة الرابعة من مؤتمرات المصريين بالخارج خلال عام 2023.



