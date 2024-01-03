فئات ممنوعة من تطعيم لقاح الأنفلونزا الموسمية

كشف المركز القومى للتطعيمات بفاكسيرا عن الفئات التى يمنع عنها التطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية والتى تضمنت الأطفال أقل من 6 شهور، والأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من أكل البيض، أو حساسية مفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته.

فيما قالت فاكسيرا في بيان لها: يعطى لقاح الإنفلونزا الموسمية مع ايا من اللقاحات الاخرى في نفس الوقت أو في أي وقت قبل أو بعد اي لقاح آخر إذ لا يوجد اشتراط لمدد زمنية فاصلة محددة بين لقاح الإنفلونزا الموسمية وأي لقاح آخر.

ينشط المصل الجهاز المناعى لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض

وفي السياق ذاته، أضاف الدكتور مصطفى محمدى رئيس المركز القومى للتطعيمات بفاكسيرا، ينشط المصل الجهاز المناعى لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض، ولكنه لا يوفر الحماية الكاملة مثل باقى التطعيمات، بل يقلل حدة الإصابة، وعدد مرات الإصابة بالأنفلونزا.

وقال، إن هناك خطوات يجب اتباعها للحفاظ على الوقاية من الفيروسات مثل الأنفلونزا وكورونا منها غسيل اليد بشكل متكرر ومكثف بالماء والصابون ولمدة لا تقل عن 20 ثانية واستخدم المطهرات الكحولية على يديك فى حالة عدم توفر الماء والصابون.

أعراض الإنفلونزا تتفاوت في حدتها

وفي إطار حرص وزارة الصحة والسكان المصرية على توعية المواطنين بأعراض الإنفلونزا وطرق الوقاية منها، كشفت خلال منشور توعوي عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أعراض الإنفلونزا تتفاوت في حدتها، لافتة إلى أن هناك بعض الأعراض التي تستدعي زيارة الطبيب، أبرزها الآتي:

صعوبة في التنفس.

ألم في الصدر.

التشنجات.

ونوهت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بأن تطعيم الإنفلونزا الموسمية السنوي من الطرق المساعدة في تقوية المناعة وتقليل فرصة الإصابة بالعدوى، مؤكدة أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح، على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.