الصحة تكشف 3 أسباب مهمة لتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن 3 أسباب مهمة، يجب عليك تناول وتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية بشكل هام.

وتابعت الوزارة، أن اللقاح يساهم في خفض الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، كما يعمل على خفض احتمال الإصابة بمضاعفات مرضية خطيرة بسبب الإنفلونزا، فضلا عن الحد من البقاء في المستشفى.

وأردفت وزارة الصحة، أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

فئات ممنوعة من تطعيم لقاح الأنفلونزا الموسمية

كشف المركز القومى للتطعيمات بفاكسيرا عن الفئات التى يمنع عنها التطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية والتى تضمنت :

١-الأطفال أقل من 6 شهور

٢-الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من أكل البيض، أو حساسية مفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته.

وقالت فاكسيرا: يعطى لقاح الإنفلونزا الموسمية مع ايا من اللقاحات الاخرى في نفس الوقت أو في أي وقت قبل أو بعد اي لقاح آخر إذ لا يوجد اشتراط لمدد زمنية فاصلة محددة بين لقاح الإنفلونزا الموسمية وأي لقاح آخر.

وأضاف الدكتور مصطفى محمدى رئيس المركز القومى للتطعيمات بفاكسيرا: ينشط المصل الجهاز المناعى لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض، ولكنه لا يوفر الحماية الكاملة مثل باقى التطعيمات، بل يقلل حدة الإصابة، وعدد مرات الإصابة بالأنفلونزا.