الصحة بالفيوم تعلن رفع درجة الاستعدادات القصوى بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد

صرح الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم بانه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة خلال الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد .

واكد الدكتور شريف صبحى -مدير ادارة الطب العلاجى بانه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المحيطة بالكنائس الكبرى والحدائق والميادين والمتنزهات بالاضافة الى انعقاد غرفة الازمات بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة كما تم التاكيد على الالتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى وتوفير الواقيات الشخصية وايضا تجهيز فريق للانتشار السريع والتاكد من توافر ادوية ومستلزمات الطوارئ.

و اضاف الدكتور محمد عبد الله -مدير الطوارئ بأنه تم التاكد من توافر اكياس الدم وزيادة اعداد الاطباء النوباتجيين بالأقسام الحرجة والتأكد من جاهزية جميع الاقسام الحرجة و المعاونة وحصر ثلاجات حفظ الموتى وسرعة الابلاغ عن المصابين الذين يتم استقبالهم بالمستشفيات .

و اكد الدكتورمحمد عبد التواب -مدير الشئون الوقائية بتكثيف حالات مراقبة الاغذية على المنشآت السياحية والاسواق كذلك توفير اللقاحات و الامصال والطعوم بجميع الوحدات والمستشفيات.

واشارت الدكتورة نيفين شعبان -مدير الرعاية الاساسية بانه سيتم توفير عيادات متنقلة بالمتنزهات وتوفير خدمة المبادرات فى الكنائس الكبرى.

ترشيد استهلاك المضادات الحيوية

ومن جهه اخرى وفى وقت سابق عقدت ادارة الصيدلة فى مديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة رحاب جبيلى -مديرة الادارة اجتماعا لمديرى المستشفيات و وكلاءهم والصيادلة الاول ومسئول AMR من اجل مناقشة ترشيد استهلاك المضادات الحيوية بحضور الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتورشريف صبحى -مدير ادارة الطب العلاجى و الدكتورمحمد عبد الله -مدير ادارة الطوارئ والمستشفيات كما حضر الاجتماع ايضا مديرى ادارات مكافحة العدوى والمعامل و التمريض بالمديرية .

وتم خلال الاجتماع تسليم البروتوكول والسياسات التى يتم اتباعها بالمستشفيات الحكومية

وقد اوصى الاجتماع بتعميم السياسات بصيدليات الداخلى بالمستشفيات فئة المشاهدة والحفظ

ومنح المستشفيات 10 ايام للتهيئة وايضا تسليم تقارير المضادات الحيوية لادارة الصيدلة بالمديرية بانتظام .

كما قامت الدكتورة رنا ربيع -مفتش صيدلة اكلينيكية و -مسئول المعلوماتية الدوائية بعرض شرح تفصيلى عن تعليمات الوزارة بخصوص ترشيد استهلاك المضادات الحيوية

وقد تم عقد الاجتماع بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية.