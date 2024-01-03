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الأربعاء 03 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ابتزها بصورها الشخصية.. حبس المتهم بتهديد سيدة

محكمة
محكمة

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس المتهم بابتزاز سيدة في منطقة المعصرة بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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حبس تشكيل عصابي الجيزة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بالجيزة

تفاصيل حبس المتهم بتهديد سيدة

أكد المتهم خلال اعترافاته امام النيابة ارتكابه الواقعة، حيث أرسل طلب صداقة للمجنى عليها عبر الفيسبوك من خلال صفحة وهمية وباسم فتاة وأخبرها أنها صديقة قديمة لها وتعيد الاطمئنان عليها وإعادة الصداقة.

واوضح المتهم أنه عقب تبادل الصور بدأ باستغلالها وتهديدها بنشر الصور الشخصية وطلب منها صور خاصة بأوضاع مخلة وعندما رفضت أرسل صورها لأقاربها فوافقته ثم بدأ يتمادى في نوع الصور المطلوبة فأبلغت عنه الأجهزة الأمنية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهم بتهديد سيدة بإفشاء أمور حياتها الشخصية بغير رضاها، عبر نشر صورها الشخصية على مواقع التواصل نظير إرسال له مزيد من الصور الشخصية لها ولأقاربها، لابتزازهم بها من خلال حساب خاص بهدف ارتكاب جرائمه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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