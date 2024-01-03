قررت نيابة جنوب الجيزة، حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف في الجيزة.

حبس تشكيل عصابي الجيزة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بالجيزة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة ، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة الجيزة)، تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.. وبحوزتهم الدراجة النارية المستخدمة فى وقائع السرقة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (8) وقائع سرقة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم "سيئ النية" أمكن ضبطهم.

معاينة عقار حريق عقار سكنى في المنطقة السياحيةبحدائق أكتوبر

كما قررت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب بالطابق الأرضي في عقار مكون من 4 طوابق في المنطقة السياحية بحدائق أكتوبر في الجيزة، للوقوف على أسباب الحادث وحصر التلفيات، وإعداد تقرير عن سبب نشوبه.

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة ، اليوم الأربعاء على حريق نشب فى عقار سكنى بمنطقة حدائق أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا مفاده بنشوب حريق فى عقار مكون من 4 طوابق بالمنطقة السياحية بحدائق أكتوبر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق.

وكشف الفحص، نشوب الحريق في الطابق الأرضي من العقار وإخماده دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.