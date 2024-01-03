الأربعاء 03 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

النائب العام ورئيس"القضاء الأعلى" يهنئان البابا تواضروس بعيد الميلاد

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أجرى النائب العام، ومجلس القضاء الأعلى وأمينه العام، ولفيف من قادة النيابة العامة، اليوم الأربعاء الموافق، زيارة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقد قدم  والوفد المرافق له، التهنئة لقداسة البابا وجميع   المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الجديد.

كما أعرب  عن خالص تمنياته وجميع أعضاء النيابة العامة، بأن يجعله الله عيدًا سعيدًا تسود فيه روح الإخاء والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصري، وأن يحفظ الله وطننا العظيم من كل سوء.


 

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