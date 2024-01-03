ننشر جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الوادي الجديد

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الوادى الجديد.

وأعلنت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء المواعيد الجديدة لتنفيذ جدول تخفيف الأحمال الجديد بناء على تعليمات مجلس الوزراء، والذى يبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساءاً لمدة ساعتين يوميا.

فيما أعدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، خطة لتنفيذ القرار بعدم تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي بعد الساعة الـ 5 مساء، و توزيع جداول التخفيف على شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية والتشديد بضرورة الالتزام بعدم تخطى مدة الفصل ساعتين.

وفيما يلى جدول تخفيف الأحمال بنطاق محافظة الوادى الجديد على أن تقطع من الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرا: