مدبولي: الدولة تدعم الكهرباء والخبز وأنبوبة البوتاجاز والسولار بـ342 مليار جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن دعم الكهرباء وصل لـ 90 مليار جنيه هذا العام فقط، مشددًا على أنه دعم الـ 342 مليار جنيه يشمل كافة القطاعات المتعلقة بالطاقة من كهرباء وخبز وأنبوبة بوتاجاز وسولار.

مؤتمر صحفي للدكتور مصطفى مدبولي:

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى إنه فيما يتعلق برغيف الخبز فهناك 275 مليون رغيف يوميًا يتم خبزهم من الفجر وحتى الصباح، مما يعنى 100 مليار رغيف في السنة، متابعًا: "تكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة".

وأوضح أنه يتم استهلاك أنبوبة البوتاجاز 280 مليون أنبوبة بوتاجاز سنويا، وتستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار سنويًا.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتاجاز، مشددًا على أنه كان هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024، والزيادات التي تتم عام بعد عام حتى 2025.

وشدد "مدبولي"، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، على أن الدولة المصرية تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار وتم اتخاذ إجراءات استراتيجية.