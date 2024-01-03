مدبولي: تكلفة كيلو وات الكهرباء ١٧٧ قرشا والانتهاء من الأزمة خلال عامين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تابعت ما وجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى كان هناك تأكيدات أن إصلاح أى اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق.



وأضاف في تصريحات صحفية إنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت التركيز على ترشيد الدعم، مشيرا إلى أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتجاز.



ولفت إلى أنه كان هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024، والزيادات التى تتم عام بعد عام حتى 2025.

وقال رئيس الوزراء، أن تكلفة كيلو وات الكهرباء على الدولة تصل لـ 177 قرشا، مشيرا إلى إنه مع زيادة التكلفة أصبحت جميع الشرائح تدفع أقل من التكلفة الفعلية للدولة، موضحا إنه مع الزيادة الأخيرة فإن خسائر الكهرباء ستتقلص من 90 مليار جنيه لـ70 مليار جنيه، لافتا إلى أن هذه الزيادة تمثل 65% من الشعب المصرى.



وتابع ، إنه طلب من وزير الكهرباء وضع سيناريوهات لتجاوز الأزمات، وسيناريو آخر لإنهاء الأزمة خلال عامين.



واكد رئيس الوزراء ، أن دعم الكهرباء وصل لـ 90 مليار جنيه هذا العام فقط، موضحا أن دعم الـ 342 مليار جنيه يشمل كافة القطاعات المتعلقة بالطاقة من كهرباء وخبز وأنبوبة بوتاجاز وسولار.

رئيس الوزراء، إنه فيما يتعلق برغيف الخبز فهناك، 275 مليون رغيف يوميا يتم خبزها من الفجر وحتى الصباح، مما يعنى 100 مليار رغيف فى السنة وتكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة.

وأشار إلى إنه فيما يتعلق بأنبوبة البوتاجاز يتم استهلاك 280 مليون أنبوبة بوتاجاز سنويا، وتستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار.

