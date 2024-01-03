لبنان: اتصالات دبلوماسية للاحتجاج على العدوان الإسرائيلي ببيروت ولتجنيب اتساع الحرب

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك والقائمين بأعمال سفارتي لبنان في واشنطن وباريس أجروا، اليومالأربعاء، اتصالات دبلوماسية في دول اعتمادهم للتعبير عن احتجاج لبنان الشديد على العدوان الاسرائيلي على حي سكني في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت، ولحث الأطراف المعنية على ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وخروقاتها المستمرة والمتصاعدة للسيادة اللبنانية ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضحت الخارجية اللبنانية - في بيان اليوم - أنه تم التشديد على الجهود اللبنانية الرامية لتجنب اتساع الحرب في المنطقة، خاصة وأن لبنان يعول على دور أصدقاء لبنان من أجل مساندة لبنان في مسعاه لاستصدار قرار عن مجلس الأمن بإدانة الجرائم الإسرائيلية.

وأكد الدبلوماسيون اللبنانيون، على أهمية الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار لبنان، مطالبين الدول المعنية ببذل مزيد من الجهود لكبح جماح التصعيد الإسرائيلي في لبنان والمنطقة.