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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على انخفاض

الأسهم القطرية
الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية في ختام تداولاته جلسة، اليوم الأربعاء 3 يناير 2024، على انخفاض بـ 322.90 نقطة، أي بنسبة 3.02 % ليصل إلى مستوى 10 آلاف و385.56 نقطة.

 

الأسهم القطرية

 

 وتم خلال جلسة التداول فى الأسهم القطرية نحو 198 مليونًا و5 آلاف و726 سهمًا، بقيمة 595 مليونًا و174 ألفًا و741.138 ريالًا، نتيجة تنفيذ 19691 صفقة في جميع القطاعات.

 

 وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 606 مليارات و202 مليون و221 ألفًا و813.890 ريالًا، مقارنة بـ 621 مليارًا و144 مليونًا و509 آلاف و370.520 ريالًا، في الجلسة السابقة.

 

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

 

الأسهم الأردنية

 

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء 3 يناير 2024، على انخفاض بلغ نسبته نحو 0.04 % ، ليصل الى مستوى 2441.78 نقطة .

 

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية عند نحو 4.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2779 صفقة.

 

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 

 

الأسهم السعودية

 

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 3 يناير، منخفضًا 194.19 نقطة ليقفل عند مستوى 11928.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10.9 مليارات ريال.

 

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية - 604 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 170 شركة على تراجع.

 

 وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : أنعام القابضة، والخليج للتدريب، والباحة، وأميانتيت، والنايفات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أكوا باور، وكاتريون، ونادك، ومسك، وإسمنت ينبع الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.38% و5.43% .

 

 فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : شمس، والباحة، وأنعام القابضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

 

 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مرتفعاً 10.84 نقاط، ليقفل عند مستوى 24641.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

 

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