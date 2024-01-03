أسواق الأسهم الكويتية تصعد لليوم الثاني

أنهت الأسهم الكويتية تعاملات، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها لليوم الثاني على التوالي مدفوعة بعمليات شراء على مجموعة أسهم منتقاة في السوقين الأول والرئيسي، فيما يشير إلى أداء أكثر إيجابية خلال الفترة المقبلة بعدما تخطى مؤشر السوق الأول مستوى 7600 نقطة.

الأسهم الكويتية

كما شهدت السوق تداولات نشطة تخللتها عمليات تصريف على مجموعة أسهم أخرى كانت قد سجلت ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة السابقة.

وارتفع مؤشر السوق العام فى الأسهم الكويتية بنسبة 0.56% إلى 6950.7 نقطة، ومؤشر السوق الأول 0.51% إلى 7630.19 نقطة، ومؤشر السوق الرئيسي 0.75% إلى 5659.51 نقطة ومن بين الأسهم القيادية، ارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) 0.95% إلى 744 فلسا، وبنك برقان 2.23% إلى 183 فلسا، وبنك بوبيان 0.33% إلى 606 فلوس، والاستثمارات الوطنية 0.84% إلى 241 فلسا، ومجموعة أرزان المالية 1.88% إلى 217 فلسا، ومجموعة الخليج للكابلات 0.45% إلى 1.335 دينار، والصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (سفن) 1.31% إلى 851 فلسا.

وزادت أسهم بوبيان للبتروكيماويات في الأسهم الكويتية بنسبة 1.34% إلى 603 فلوس، وأجيليتي للمخازن العمومية 0.58% إلى 520 فلسا، وهيومن سوفت القابضة 3.21% إلى 3.509 دينار، وطيران الجزيرة 0.29% إلى 1.398 دينار، وبنك وربة 0.53% إلى 188 فلسا، وميزان القابضة 1.39% إلى 583 فلسا، وشركة بورصة الكويت 1.78% إلى 1.772 دينار، وشركة أولاد علي الغانم 3.73% إلى 1.113 دينار.

أسهم بنك الكويت الوطني في الأسهم الكويتية

الأسهم الكويتية

في حين انخفضت أسهم بنك الكويت الوطني فى الأسهم الكويتية بنسبة 0.22% إلى 918 فلسا، وبنك الخليج 0.35% إلى 281 فلسا، وأعيان للإجارة والاستثمار 1.11% إلى 178 فلسا، وعقارات الكويت 0.94% إلى 211 فلسا، وشركة المباني 0.48% إلى 828 فلسا، والاتصالات المتنقلة (زين) 0.39% إلى 505 فلوس.

وبلغ حجم السيولة المتداولة خلال الجلسة نحو 50.88 مليون دينار على 116 سهما، ارتفع 73 منها وتراجع 32 في حين ظلت أسعار 11 سهما دون تغير.

وتصدر بيت التمويل الكويتي قائمة الأسهم الأكثر استقطابا للسيولة خلال الجلسة بقيمة 7.54 مليون دينار، يليه عقارات الكويت بمقدار 4.77 مليون دينار، ثم سهم بنك الكويت الوطني بواقع 3.42 مليون دينار، يليه سهم إيفا بقيمة 3.26 مليون دينار، وأرزان بقيمة 2.65 مليون دينار.