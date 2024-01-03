الأسهم الأوروبية تستقر مع ترقب المستثمرين لمؤشرات بشأن الفائدة

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية، حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-1-2024، وبدأ الزخم الذي دفع السوق للارتفاع في نهاية العام الماضي يفقد قوته مع ترقب المستثمرين لمؤشرات رئيسية خلال اليوم قد تحدد مسار السياسة النقدية عالميا.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش بعد أن استهل أمس الثلاثاء أول جلسة تداول في العام الجديد بأداء ضعيف. وصعد المؤشر بنسبة 12.7 بالمئة في 2023 مدفوعا بتزايد توقعات خفض أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات البطالة في ألمانيا ومؤشر مديري المشتريات في سويسرا لشهر ديسمبر وينصب التركيز أيضا على تقرير أساسي عن الوظائف في الولايات المتحدة ومحضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لشهر ديسمبر.

وارتفعت أسهم ميرسك بنسبة 4.2 بالمئة بعد أن رفع غولدمان ساكس توصيته لسهم شركة الشحن إلى "محايد" من "بيع" مستندا إلى زيادة رسوم الشحن بسبب اضطرابات في منطقة البحر الأحمر.

كما قفز سهم شركة أتوس الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.1 بالمئة بفضل خطط لإجراء محادثات الفحص الفني مع إيرباص فيما يتعلق ببيع وحدة البيانات والأمن الضخمة التابعة لها.

لكن سهم شركة ASML "إيه.إس.إم.إل" لصناعة معدات رقائق الكمبيوتر تراجع بنسبة 1.3 بالمئة لليوم الثاني على التوالي بعد إلغاء الحكومة الهولندية جزئيا ترخيص تصدير بعض الشحنات إلى الصين.

مؤشرات البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وحديد عز، ومجموعة أي أف جي القابضة، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 25394 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 30812 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 10819 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 5661 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 8136 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 6587 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أم بي للهندسة، وآراب للتنمية والاستثمار العقاري، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والنصر للأعمال المدنية، وجنوب الوادي للأسمنت، وطاقة عربية.