مالاوي تتفاوض على تصدير العمالة المحلية لأربع دول خارج البلاد

أكدت حكومة مالاوي اليوم الأربعاء أن البلاد تتفاوض مع 4 دول أخرى؛ لتصدير العمالة في خطوة تستهدف خفض البطالة وضخ العملة الأجنبية داخل البلاد.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال وزير المالية سيمبليكس تشيثيولا باندا - في تصريح لوسائل الإعلام المحلية - إن الحكومة تناقش مع أربع دول أخرى لتصدير العمالة دون أن يفصح عن هذه الدول، مؤكدا إنه من المتوقع أن يحصل المزيد من الشباب وغيرهم على وظائف في الخارج بطريقة رسمية ما يضمن حقوق العمال خارج البلاد.

وتابع أنه يوجد حاليًا حوالي ألف شاب يعملون في قطاع الزراعة خارج البلاد، وقد تصل العمالة في الخارج إلى 5 آلاف.