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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

التشيك: خطط لتشديد الأمن لمنع تكرار عمليات إطلاق النار داخل الجامعات

علم التشيك
علم التشيك

أعلن وزير التعليم في التشيك ميكولاش بيك اليوم الأربعاء اعتزام الجامعات تعزيز إجراءاتها الأمنية، وذلك في أعقاب أسوأ حادث إطلاق نار تشهده البلاد منذ عقود أسفر عن مقتل وإصابة العشرات داخل إحدى الجامعات.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قد تشمل الإجراءات منح الموظفين والطلاب تدريبات أمنية ووضع قواعد جديدة بشأن إحضار الأمتعة إلى مباني الجامعة. ومن المقرر أن تبحث السلطات المزيد من الخطوات الدقيقة التي يجب اتخاذها.

وأوضح الوزير أنه تم التوصل إلى القرارات خلال مؤتمر عمداء الجامعات التشيكية، وأنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية بتمويل أوروبي، وذلك حسبما ذكر راديو "براغ الدولي".

وشهدت البلاد الشهر الماضي حادث إطلاق نار سقط على إثره 14 قتيلا و25 مصابا على يد طالب فتح النار داخل إحدى جامعات العاصمة "براغ".

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