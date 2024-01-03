تكريم مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بجامعة القناة لبلوغه سن التقاعد

في إطار حرص إدارة الجامعة على تكريم القيادات الإدارية، التي بذلت الجهد طوال فترة عملها على مدار السنين، وتحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس،

وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و إشراف الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة- تم تكريم الأستاذ مصطفى عبده عامر مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، لبلوغه سن التقاعد.

حضر الحفل الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والمحاسب شريف فاروق امين الجامعة المساعد واستاذ ياسر رجب مدير إدارة دعم و اتخاذ القرار و لفيف من الإداريين بالإدارات المختلفة،

حيث أشاد الدكتور محمد سعد زغلول بأداء مدير عام المكتبات، موضحا الجهد الكبير و الإخلاص في العمل الذي كان يتمتع به



مشيدا بقدرته على احتواء المواقف الصعبة، وتمتعه بحب الجميع سواء من داخل إدارته أو الإدارات الأخرى التي يتعامل معها.

متمنيا له التوفيق والنجاح في قادم حياته.

كما قدمت الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة الشكر له، على أدائه المتميز خلال فترة عمله،

مشيدة بالدور الكبير الذي كان يقوم به حتى تظهر إدارة المكتبات في شكلها الحالي، من انضباط و نظام

وتطوير.

مؤكدة أن أبواب الجامعة ستظل مفتوحة لأبنائها، الذين بذلوا الجهد والعرق لرفع شأن الجامعة عاليا.

ومن جانبه قدم مصطفى عبده عامر مدير عام الإدارة العامة للمكتبات خالص الشكر والتقدير لقيادات الجامعة، وعلى رأسها الدكتور ناصر مندور لما لمسه منهم من تقدير،

مؤكدا أننا داخل الجامعة نعمل جميعا بروح الأسرة الواحدة التي تغمرها المحبة والتعاون والإخلاص،

متمنيا النجاح والتوفيق للجامعة فيما هو قادم، وان تكون دائما في المقدمة بجهد قيادتها و علمائها.