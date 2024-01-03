نائب الوفد إيهاب عبدالعظيم يرد على رئيس برلمانية النور

رد النائب الوفدي إيهاب عبدالعظيم ’عضو مجلس النواب على هجوم النائب أحمد خليل خيرالله ,رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب على المهندس طارق الملا وزير البترول, قائلا أن هجوم "خيرالله" على وزير البترول غير مبرر على الاطلاق، وأن انجارزات الوزير ظهرت على كافة المحاور في ظل أزمات عالمية متلاحقة أثرت على سوق البترول العالمي، ولكن مصر تشهد استقرار كبير فئة ظل إدارة الوزير.

و تسائل "عبدالعظيم" في كلمته امام الجلسة العامة لمجلس النواب ما دخل وزير البترول بمشروع قانون حوافز الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والذى ليس له علاقة بقطاع البترول وهو يخص وزارة الكهرباء ووزارة البيئة والدليل على ذلك أن اللجنة لم تستدعى وزارة البترول للحضور أمام مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة .

وأشار النائب الوفدي أن وزارة البتول تعمل جاهدة على حل جميع مشكلات الثروة المعدنية التي يتم حضورها في لجنة الصناعة وتم المطالبة بالموافقة على مشروع تحويل الثروة المعدنية من هيئة إدارية الى اقتصادية

واكد النائب أنه من الانصاف أن نثمن جهود قطاع البترول في حل الازمات التي كانت تواجه الدولة منذ 9 سنوات في عهد قيادة رشيدة لديها كل أدواتها للنهوض بقطاعات الدولة .

مؤكدا أن وزارة البترول والثروة المعدنية في طليعة الوزارات التي تتعاون مع منظومة الشكاوى وتحقيق أعلى معدلات الاستجابة .

وأشار عبدالعظيم إلى أن الوزير يحرص دائما على لتطوير الدائم للخدمات التي تقدمها شركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات ضمن المشروعات الاستراتيجية التابعة للوزارة والتي لا حصر لها

وكان النائب أحمد خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور قد وجه انتقادا لوزير البترول وسياسات وزارته مشيرًا إلى أن طارق الملا يتحدث للنواب والحكومة والمواطنين التحسين عن الإنتاج بالطن فى البترول بينما اى صنايعي أو فنى في الوزارة يعلم أن الإنجاز بالبرميل قائلا "إنجازك بالبرميل إية "